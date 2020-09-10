شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مرفأ بيروت يؤكد اندلاع الحريق فى شركة زيت القلى ومن المبكر معرفة الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد باسم القيسى، المدير العام لمرفأ بيروت، أنّ الحريق الذى اندلع اليوم الخميس، حصل فى السوق الحرة فى مبنى إحدى الشركات التى تستورد زيت القلى، وامتد إلى الإطارات المطاطية التى تسببت في الدخان الأسود الكثيف وارتفاع ألسنة اللهب، وأضاف القيسى، خلال تصريحات لوسائل إعلام لبنانية، أنه من المبكر التكهن بسبب الحريق حاليا.

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واندلع حريق ضخم فى مرفأ بيروت بالعاصمة اللبنانية، اليوم الخميس، ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، فإن الحريق شب فى منطقة السوق الحرة وتحديدا فى مستودع يحتوى على رواسب زيوت وإطارات، سارعت قوات الإنقاذ وفرق الدفاع المدنى إلى المرفأ لإخماد الحريق، وسط خوف وقلق من تجدد كارثة انفجار 4 أغسطس الماضى.

وتصاعدت النيران وأعمدة الدخان فوق العاصمة بيروت، حيث سادت حالة من الخوف والذعر لدى المواطنين، كما قام البعض إلى إخلاء المبانى المحيطة بالمرفأ.