شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جديد للحريق الكبير في منطقة السوق الحرة بـ مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وبحسب قناة "العربية"، الإخبارية، خبر عاجل، اليوم الخميس، فقد وقع الحريق في منطقة السوق الحرة بمرفأ بيروت، مشيرةً إلى أنه شب في مستودع يحوي رواسب زيوت واطارات.
وهذا الحريق يأتي بعد حريقٍ وقع في المرفأ أول من أمس. وتثير هذه الحرائق هواجس المواطنين، بعد انفجار الرابع من آب المشؤوم، والذي كان قد بدأ بحريقٍ في المرفأ.
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