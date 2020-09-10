شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام مرفأ بيروت يكشف تفاصيل الحريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المدير العام لمرفأ بيروت باسم القيسي، أنّ الحريق حصل في السوق الحرة في مبنى احدى الشركات التي تستورد زيت القلي وامتد الى الاطارات المطاطية التي تسببت بالدخان الأسود الكثيف.

وقال القيسي في تصريحات لموقع "ال بي سي" الفضائية اللبنانية : "من المبكر التكهن بسبب الحريق حاليا وأبلغني أحد المتواجدين على الأرض بأن حدة النيران بدأت تخف".

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