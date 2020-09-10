شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام مرفأ بيروت يكشف تفاصيل الحريق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المدير العام لمرفأ بيروت باسم القيسي، أنّ الحريق حصل في السوق الحرة في مبنى احدى الشركات التي تستورد زيت القلي وامتد الى الاطارات المطاطية التي تسببت بالدخان الأسود الكثيف.
وقال القيسي في تصريحات لموقع "ال بي سي" الفضائية اللبنانية : "من المبكر التكهن بسبب الحريق حاليا وأبلغني أحد المتواجدين على الأرض بأن حدة النيران بدأت تخف".
وأعلن الجيش اللبناني، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "اندلاع حريق في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت، وقد بدأت عمليات إطفاء الحريق وستشارك طوافات الجيش في إخماده".
كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام مرفأ بيروت يكشف تفاصيل الحريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.