شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير 7 أوكار لتنظيم داعش وضبط عبوات ناسفة شمالى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية عن تدمير سبعة أوكار لتنظيم داعش الإرهابي وضبط عبوات ناسفة بعملية مشتركة في محافظة كركوك شمالي البلاد، وذكرت وكالة الاستخبارات ،في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا/ اليوم الخميس، "أن قوات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية نفذت عملية أمنية استخباراتية لتفتيش قرى ابوشحمة ومطار ضباع والقرى المجاورة لها التابعة لمحافظة كركوك، حيث نتج عن ذلك ضبط سبعة أوكار تابعة لعصابات تنظيم داعش الإرهابي وجد بداخلهما ١٣ عبوة محلية الصنع و٥ عبوات أخرى قمعية وأغطية ومواد غذائية ". وأوضح البيان أنه تم تدمير الأوكار وإبطال مفعول العبوات الناسفة.

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