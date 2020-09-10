رئيس الوزراء اليوناني يطالب أوروبا بفرض عقوبات «مجدية» على تركيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مقال رأي نُشر، الخميس: إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يفرض عقوبات «مجدية» على تركيا إذا لم تسحب قطعها البحرية من المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

واليونان وتركيا على خلاف بشأن الحدود البحرية في المنطقة. وأرسلت أنقرة سفينة مسح إلى منطقة يقول كل من البلدين إنها تابعة له. وقال ميتسوتاكيس في المقال الذي نشرته صحف لندن تايمز وفرانكفورتر ألجماينه تسايتونج الألمانية ولو موند الفرنسية: نحتاج فعلاً إلى الحوار لكن ليس تحت التهديد. ما يهدد أمن واستقرار بلدي يهدد رخاء وسلامة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يحدد زعماء التكتل هذا الشهر ردهم على تركيا. وكتب رئيس الوزراء اليوناني، أنه إذا لم تسحب تركيا قطعها البحرية فإنه ينبغي فرض «عقوبات مجدية» عليها. وأضاف: إذا كانت أوروبا تريد ممارسة سلطة سياسية جغرافية حقيقية، فينبغي ألا تسترضي تركيا العدائية.

وتابع: ما زال أمام تركيا وقت لتفادي العقوبات و«التراجع خطوة للوراء»، مضيفاً: عليهم التراجع والعودة إلى الطاولة واستئناف العمل من النقطة التي غادروا عندها عندما تركوا المحادثات الاستكشافية في 2016. وإن لم نستطع أن نتفق، فعلينا السعي إلى حل في لاهاي، في إشارة إلى المحكمة الدولية التي تنظر في النزاعات بشأن السيادة.