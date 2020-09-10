© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
وأوضح الجميل أن هذا أيضا ما حمل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون على وضع برنامج إصلاحي للبنان نيابة عن السلطة اللبنانية وكأنه يجبرها على وقف الفساد.
وذكر الجميل أن الشرط الثاني بشأن أديب كونه يشكل فرصة للبنان، أن تحظى الحكومة الجديدة بثقة المجتمع الدولي، وتعيد تنقية العلاقات معه ومع الدول العربية وفي مقدمها دول الخليج.
واعتبر الرئيس اللبناني السابق أن "الاهتمام الدولي بلبنان وزيارات المرجعيات الدولية يجب أن تقابل بجدية ومسؤولية في التعاطي من قبل السلطة اللبنانية"، وذلك تعليقا على زيارة رئيس الوزراء الإيطالي، جيوسيبي كونتي إلى لبنان.
وأشار الجميل إلى أن لدى إيطاليا القدرة على التأثير إيجابا في القضايا السياسية والاقتصادية التي يعانيها لبنان، فهي فريق فاعل في قوات اليونيفيل وثاني أكبر مصدر للبنان، ولها دورها الأوروبي المتقدم، بما يسمح بقيام حاضنة أوروبية دولية داعمة للبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لبناني سابق: تكليف مصطفى أديب يشكل فرصة لبلادنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.