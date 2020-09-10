وكالة: اتفاق بين عون ودياب على تأجيل الانتخابات النيابية في لبنان

وبحسب الوكالة يأتي التأجيل بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وشهدت لبنان في الرابع من أغسطس/أب الماضي انفجارا مهولا في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل نحو 180 شخصا وجرح أكثر من 6 آلاف آخرين.
وقالت السلطات إن الانفجار ناتج عن تخزين مادة نترات الأمونيوم في المرفأ بظروف سيئة.
وعلى صعيد فيروس كورونا، أعلنت وزارة الصحة في لبنان أمس الأربعاء، وصول عدد المصابين إلى 21877 حالة.
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