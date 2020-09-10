العراق... القبض على قيادي بـ"داعش" في عملية خاطفة

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، ظهر اليوم الخميس، عن رسول أن "جهاز مُكافحة الإرهاب، نفذ، فجر اليوم، عملية خاطفة في قضاء الشرقاط، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد قيادات عصابات داعش الإرهابية، بعد مراقبة وتحري ومعلومات استخبارية دقيقة".

وأكد يحيى رسول أن "عمليات جهاز مكافحة الإرهاب والمستمرة منذ أربعة أيام في مناطق مختلفة، تهدف إلى إلقاء القبض على كبار قادة العصابات الإرهابية وتسليمهم للعدالة".

نشر الجيش العراقي، أمس الأربعاء، مقطع فيديو يرصد لحظة تنفيذ قصف جوي ضد أحد أوكار تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك العراقية.

وقال رسول، على صفحته الرسمية على "تويتر"، أمس: "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ الطيران الحربي ضربات جوية على أماكن وجود "داعش" في كركوك".

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وبدأت القوات العراقية، أول أمس، عمليتين أمنيتين لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي شمال شرقي محافظة ديالى وجنوبي محافظة كركوك.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.