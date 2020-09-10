البرلمان الجزائري يصوت بالإجماع لصالح مشروع تعديل الدستور

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وأعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، عن أن المجلس الشعبي الوطني، صوت على مشروع تعديل الدستور، بالإجماع، مؤكدا إجراء استفتاء شعبي في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قال إن الدستور الجديد المقرر طرحه في استفتاء في أول نوفمبر/ تشرين الثاني سيلبي مطالب الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي.
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