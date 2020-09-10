الدولار الأمريكي يواصل التراجع أمام الجنيه المصري

وتراجع سعر الدولار، بقيمة بلغت 3 قروش، في بعض البنوك العاملة في السوق المحلية، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

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وسجل سعر الدولار نحو 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

وأعلن البنك المركزي، أن سعر الدولار 15.72 جنيها للشراء، و15.84 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه.

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وفي البنك التجاري الدولي- مصر، سجل سعر الدولار نحو 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع.

يشار إلى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات الاثنين الماضي، بقيمة تراوحت بين قرش إلي قرشين، في بعض البنوك العاملة في السوق المحلية.

وكان سعر الدولار الأمريكي، يشهد حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، خلال فترة تجاوزت الشهرين، قبل أن يصعد بقيمة بلغت 11 قرشا خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مايو الماضي.