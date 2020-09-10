الصحة المصرية تعلن خطة مواجهة كورونا بالمدارس

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وأكدت الوزيرة أن تلك الخطة تتضمن التهوية الجيدة للفصول، مع ترك مسافات بينية بين الطلاب، والاستمرار في غسيل اليد، مع الحفاظ على تطهير الأسطح والبعد عن الأماكن المزدحمة، فضلا عن حظر التصافح بين الطلاب، مع الحرص على استخدام الأدوات المدرسية الخاصة بكل طالب، وعدم تبادلها مع الآخرين، مع عدم لمس حرف السلالم وتناول أطعمة صحية.
ومن المقرر أن تعقد وزيرة الصحة والسكان مؤتمرا صحفيا بحضور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، للإعلان عن خطة الدولة المصرية فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية التي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتشارك في المؤتمر الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وجيريمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف، وبعض أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا.
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