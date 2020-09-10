اندلاع حريق كبير في "مرفأ بيروت"... فيديو

وقال الجيش اللبناني،

اندلاع حريق في مستودع للزيوت والاطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت، وقد بدأت عمليات اطفاء الحريق وستشارك طوافات الجيش في اخماده#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/Ej4Y8LKCwp — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 10, 2020

إن "حريقا اندلع في مستودع لإطارات السيارات والزيوت في مرفأ بيروت وسبب الحريق غير معلوم حتى الآن"، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن محيط المرفأ وإخلاء الطرق المجاورة له نظرا لاشتداد الحريق.

وطلب الجيش اللبناني عدم تسيير أي طائرات مسيرة فوق المرفأ وبمحيطه لأن طوافات الجيش ستشارك في إخماد الحريق.

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وأكد الجيش اللبناني، أن عمليات إطفاء الحريق بدأت وستشارك طوافات الجيش في إخماده"، مشيرا إلى انسحاب فوج الإطفاء بسبب انفجارات صغيرة تحصل مكان الحريق في المرفأ.

و قال الأمين العام للصليب الأحمر "​جورج كتانة​"، إن "الحريق نشب في كميات من الخردوات، وليس مفتعلاً، وليس هناك ما قد يؤدي إلى ​انفجار​"، مشيرا إلى أن "هناك حالة واحدة أصيبت بضيق تنفس، فليطمئن الجميع لأن الأمور تحت سيطرة ​قيادة الجيش​".

وكانت مراسلة "سبوتنيك"، قد نقل عن مصدر بالدفاع المدني اللبناني أن "المعلومات الأولية تشير إلى أنّ الحريق اندلع في مستودع داخل المنطقة الحرة بمرفأ بيروت فيه زيوت وإطارات"، مشيرة إلى أن "المواد المشتعلة غير خطرة".

ووقع انفجار في الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل نحو 180 شخصا وجرح أكثر من 6 آلاف آخرين. وقالت السلطات إن الانفجار ناتج عن تخزين مادة نيترات الأمونيوم في المرفأ بظروف سيئة.