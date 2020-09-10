وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، عبر حسابه على "تويتر" إن "عملية عسكرية مشتركة بين سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذت باستخدام صاروخ باليستي من نوع "ذو الفقار" وأربع طائرات مسيرة من طراز "صماد 3".
وأكد سريع، أن "هذا الاستهداف يأتي ردا على التصعيد المستمر من قبل العدو وحصاره المتواصل على بلدنا العزيز"، متوعدا بـ"عمليات مؤلمة وموجعة إذا ما استمر في عدوانه وحصاره على بلدنا العظيم وشعبنا العزيز".
وأعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، أمس الأربعاء، شن هجوم جديد بطائرات مسيرة، على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، فيما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها جماعة أنصار الله باتجاه المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر "صاروخ وطائرات مسيرة"... "أنصار الله" تعلن قصف "هدف مهم" في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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