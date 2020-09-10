مؤسسة النقد العربي السعودي: ربط الريال بالدولار مستمر

وشدد محافظ مؤسسة النقد، خلال مؤتمر "اليوروموني"، على الثقة في استقرار النظام المالي، وفقا لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

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وأوضح الخليفي، "أجرينا فحص جهد للبنوك السعودية والنتائج مطمئنة".

وتابع "وبدأنا 2020 بنظرة متفائلة وتوقعنا استمرارا قويا للنمو، والمصارف السعودية لم تتأثر بالجائحة، إلا أن التراجع في إنتاج النفط وكورونا أثرا على نمو الاقتصاد".

ولفت إلى أن "مؤسسة النقد العربي السعودي اتخذت عدة سياسات لمواجهة الجائحة مثل تخفيض أسعار الفائدة وإعلان حزمة مساعة للمنشآت الصغيرة".

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وتابع: "بدأنا 2020 بنظرة متفائلة وتوقعنا استمرارا قويا للنمو"، مضيفا: "التراجع في إنتاج النفط وكورونا أثرا على نمو الاقتصاد".

وقال أحمد الخليفي إن "مؤسسة النقد العربي السعودي مستمرة في السياسة النقدية التي بدأتها منذ سنوات طويلة".