شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد الليبي في مصر يبحث خطط وقف التدخل الأجنبي وتوحيد المؤسسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة "العربية" الإخبارية، في خبر عاجل، اليوم الخميس، أن الوفد الليبي يجتمع مع اللجنة المصرية المكلفة بالملف، لتقديم خطة لتوحيد المؤسسات ووقف التدخل الأجنبي.

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ومن جانب آخر، أكد نائب رئيس مجلس النواب الليبى أحميدة حومة، أن المجلس تلقى دعوة من روسيا، لترتيب زيارة لوفد برلمانى برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح إلى موسكو خلال الأيام المقبلة، ونقلت وكالة "سبوتنيك"، عن نائب مجلس النواب الليبي، أنه ستجرى خلال الزيارة مناقشة عدد من القضايا، أبرزها "إعلان القاهرة"، ومخرجات مؤتمر برلين.

ووفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أوضح حومة "هناك ترتيب فى بداية يوليو المقبل لزيارة المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إلى دولة روسيا للتحدث عن العديد من القضايا، على رأسها مناقشة مبادرة إعلان القاهرة، وكذلك مخرجات مؤتمر برلين، وأيضا مبادرة رئيس مجلس النواب للمحاولة فى الدفع بهذا الاتجاه، وهو وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية، أو بما معناه دعم الجهود الروسية الرامية لهذا الاتجاه".