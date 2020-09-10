"الصحة" الفلسطينية: 7وفيات وألف إصابة جديدة بـ"كورونا"

سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، 7 وفيات، وألف إصابة جديدة، بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ(24) ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية يتم رصدها.
وقالت الوزارة، في بيان تلقّت وكالة الخليج 365 نسخة عنه، إنها سجّلت 7 وفيات، 6 منها في الضفة الغربية، ووفاة واحدة في قطاع غزة.
كما سجّلت الوزارة 805 إصابات في الضفة الغربية (بينها 255 في مدينة القدس الشرقية)، و195 حالة في قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 37 ألفا و214، بينها 224 وفاة، و25.483 حالة تعاف. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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