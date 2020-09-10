تونس.. تفكيك خلية تكفيرية بولاية قفصة

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الخميس، الكشف عن خلية من ثلاثة عناصر "تكفيرية"، كانت تستهدف إقامة "إمارة إرهابية" في ولاية قفصة (جنوب غرب).وقالت الوزارة، في بيان: "تمكنت مصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني، بولاية قفصة، الأربعاء، بمنطقة بئر السعد من معتمدية القطار، من الكشف عن مخطط يهدف لتركيز (إقامة) إمارة إرهابية، وإلقاء القبض على 3 تكفيريين بعد أن تعمدوا التأثير على إمام بأحد المساجد بالجهة قصد استقطاب الفئات الشبابية."

وأضافت أن "النيابة العمومية قررت الاحتفاظ بالعناصر التكفيرية الثلاثة".

Advertisements

وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي، الإثنين، هجوما في ولاية "سوسة" (شرق)، الأحد، أودى بحياة عنصر أمن وأصاب آخر.

ومنذ مايو/ أيار 2011، تشهد تونس هجمات إرهابية تصاعدت في 2013، وراح ضحيتها العشرات من عناصر الجيش والأمن وسائحين أجانب، قبل أن تتراجع في السنوات الأخيرة.

ووقع أحد أكثر هذه الهجمات دمويا 7 مارس 2016، عندما هاجمت عناصر من "داعش" مقرا عسكريا وأمنيا في مدينة بنقردان على الحدود مع ليبيا، واشتبكت مع قوات الأمن والجيش، ما أودى بحياة 55 مسلحا من "داعش"، و12 من القوات التونسية، و7 مدنيين.ويقول خبراء تونسيون إن الإرهاب يستهدف إفشال التجربة الديمقراطية في تونس، وهو هدف مشترك لتنظمات إرهابية ودول إقليمية تخشى من هذه التجربة على مصير الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.