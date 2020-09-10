العراق.. اغتيال عنصر استخبارات برصاص مجهولين

إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، الخميس، اعتقال قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي، بالتزامن مع اغتيال أحد عناصر الاستخبارات العسكرية، في هجوم شنه مسلحون، شرقي البلاد، وفق مصدر أمني.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، في بيان إن "جهاز مُكافحة الإرهاب نفذ فجر (الخميس) عملية خاطفة في محافظة صلاح الدين (شمال)، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد قيادات عصابات داعش الإرهابية".

ولم يذكر بيان المتحدث العسكري اسم أو منصب القيادي داخل تنظيم "داعش".

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في الأثناء، قال شعلان الكاملي، ملازم أول في شرطة ديالى (شرق) للأناضول، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على عنصر بالاستخبارات العسكرية العراقية، بالقرب من منزله فجر الخميس، ما أدى إلى مقتله على الفور".

وأوضح الكاملي أن المسلحين المجهولين لاذوا بالفرار، مرجحا أن يكونوا من تنظيم "داعش" الإرهابي.

ومنذ مطلع العام الجاري، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".



وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.