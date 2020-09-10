تفكيك "خلية خطرة" تنشط شمالي المغرب

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365
فككت وزارة الداخلية المغربية، الخميس، "خلية خطرة"، تتكون من أربعة عناصر وتنشط في شمالي المملكة، بحسب إعلام محلي.
وقال الموقع الإلكتروني "360" (مقرب من السلطات) إن "المكتب المركزي للأبحاث القضائية (تابع لوزارة الداخلية) تمكن من تفكيك خلية إرهابية مسلحة صباح اليوم الخميس تتكون من 4 عناصر".
وأضاف أنهم كانوا "ينشطون في كل من تمارة (قرب العاصمة الرباط)، ومدينة تيفلت (شمال) وطنجة (أقصى الشمال) والصخيرات (شمال)".
ووصف الموقع هذه الخلية بـ"الخطيرة"، ونشر صورا تظهر عملية التوقيف.
وكانت السلطات المغربية أعلنت، في 7 يوليو/ تموز الماضي، تفكيك "خلية إرهابية" على صلة بتنظيم "داعش" في مدينة الناظور (شمال).
وتعلن الرباط، من حين إلى آخر، تفكيك خلايا إرهابية، وتقول إن استراتيجية مكافحة الإرهاب نجحت في تفكيك 200 خلية إرهابية منذ عام 2003، بمعدل خلية شهريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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