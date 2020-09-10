وفد أمني مصري يصل قطاع غزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

وصل وفد من جهاز المخابرات العامة المصري، الخميس، إلى قطاع غزة، لعقد مباحثات مع قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وقال مصدر فلسطيني مُطلع، في تصريح خاص لوكالة "الخليج 365" إن الوفد الأمني المصري وصل غزة، عبر معبر بيت حانون "إيرز"، الواصل بين غزة وإسرائيل، وإنه سيلتقي قيادة حركة حماس.

Advertisements

ولم يكشف المصدر عن الملفات التي سيبحثها الوفد، مع حركة حماس.



وعادة ما يناقش الوفد الأمني المصري، مع قادة الفصائل الفلسطينية، ملف التهدئة مع إسرائيل.

وفي أغسطس/ آب الماضي، زار الوفد، قطاع غزة، وأجرى مباحثات مع قادة حركة "حماس" لتثبيت تفاهمات التهدئة التي تم التوصل إليها نهاية 2018.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.