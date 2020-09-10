E-Empower.. صندوق خليفة يطلق برنامجا للتمكين الإلكتروني بدعم أمازون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن إطلاق برنامج التمكين الإلكتروني /E-Empower/ بالتعاون مع شركة أمازون العالمية بهدف دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال في أبوظبي ضمن برنامج "أبوظبي تلهم" الذي أطلقته حكومة أبوظبي.



ويوفر البرنامج, محتوى تعليميا إلكترونيا تفاعليا لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والعمل في ظل توسع الاقتصاد الرقمي.

كما سيقدم أدوات ورؤى غير تقليدية للشركات الصغيرة والمتوسطة حول كيفية توسيع أعمالها لتمكينها من النفاذ إلى الأسواق والوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من العملاء عبر منصة "Amazon.a".

وكجزء من التزامها المستمر بتمكين ريادة الأعمال التجارية الصغيرة، ستقدم أمازون أكثر من 50 ساعة من المحتوى التعليمي لآلاف الشركات التي تشكل مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي.

كما ستقدم أربعة أشهر من دعم البائعين ورواد الأعمال كجزء من برنامج التمكين الإلكتروني /E-Empower/لتمكينهم من توسيع قدراتهم عبر الإنترنت وتحفيز نمو مشاريعهم.

كما يشمل البرنامج جلسات تدريبية مجانية عبر الإنترنت ونصائح الخبراء يتضمن إرشادات تفصيلية حول إطلاق وتنمية الأعمال التجارية على Amazon.ae.

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يأتي إعلان هذه الشراكة، ضمن برنامج "أبوظبي تلهم" الذي تم إطلاقه لتعزيز الاستجابات المبتكرة للتحديات الحالية، وتشجيع الأفكار والحلول المرنة من الحكومة والمجتمع، ودعم المبتكرين في تقديم أفكارهم العملية التي سيكون لها تأثير إيجابي على المجتمع في الحاضر والمستقبل.

وقال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع: "يأتي إطلاق هذا البرنامج الجديد في إطار مساعي صندوق خليفة لتطوير المشاريع لتمكين رواد الأعمال وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وأكد الشرفاء، أن البرنامج يعزز من توجه الصندوق لتجاوز دوره التقليدي، الذي كان يقوم على أساس التمويل وتوفير الدعم المباشر، إلى خلق بيئة أعمال متطورة تعتمد على التطور التقني الذي أصبح أكثر تأثيرا على أداء الشركات والأسواق العالمية، وذلك من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع قادة الصناعة العالميين مثل أمازون.

وستحقق الشراكة بين صندوق خليفة وأمازون فوائد كبيرة لرواد الأعمال الإماراتيين، حيث يمكن للشركات التي أكملت برنامج E-Empower أن تحصل على مزايا حصرية من أمازون، مثل بدء تسريع نمو أعمالهم علىAmazon.ae من خلال المنهج المصمم والتوصيات المخصصة لهم.

كانت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي قد أطلقت رخصة تجارية باسم "رخصة المتاجرة الإلكترونية" بهدف تعزيز ممارسة أنشطة الأعمال الالكترونية عبر القنوات الرقمية، بما يحقق الثقة بين البائع والمستهلك عبر كافة القطاعات التجارية.

ويهدف هذا الترخيص إلى تشجيع رواد الأعمال على تعزيز نشاطهم من خلال التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي لمنتجات المشاريع والأعمال التجارية القائمة.