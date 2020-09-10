الأردن يعيد الخدمة العسكرية الإلزامية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الحكومة الأردنية أمس الأربعاء إعادة تفعيل الخدمة العسكرية الإلزامية «خدمة العلم» للذكور في الفئة العمرية بين 25 و29 عاماً مع ارتفاع نسبة البطالة في ظل جائحة كوفيد-19.

ووقعت وزارة العمل والقوات المسلحة الأردنية مذكرة تفاهم تشكل إطاراً لـ«خدمة العلم» بحلة جديدة بحيث حددت مدتها بـ12 شهراً تتضمن 3 أشهر تدريباً عسكرياً بحتاً و9 أشهر من التدريب المهني والتقني.

وبث التلفزيون الرسمي الأردني مراسم التوقيع التي رعاها رئيس الوزراء عمر الرزاز الذي قال «ندشن اليوم معاً، مشروعاً وطنيّاً قريباً من وجدان كلّ أردني، وهو خدمة العلم وبشراكة عزّ وافتخار مع القوّات المسلّحة - الجيش العربي، مدرسة الوطنيّة والانتماء والانضباط».

وأضاف أن «شبابنا وطاقاتنا البشريّة هي أغلى ما نملك، ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام ازدياد أرقام البطالة، وهي ظاهرة عالميّة آخذة بالتفاقم في ظلّ استمرار جائحة كورونا».

وسيلزم كل أردني في الفئة العمرية بين 25 إلى 29 عاماً بـ«خدمة العلم» اذا كان لائقاً صحياً ولا يدرس ولا يعمل، وغير مسافر، وليس رب أسرة قبل استدعائه، وليس الذكر الوحيد لوالديه.

ويمنح المكلف 100 دينار شهرياً «نحو 140 دولاراً» أثناء فترة الخدمة الإلزامية.

وقال وزير العمل نضال بطاينة خلال مؤتمر صحفي عقب التوقيع إنه «سيتم استدعاء 5 آلاف شاب في الدفعة الأولى للعام الحالي «2020» من مواليد عام 1995، وسيتم استدعاء 15 ألفاً العام المقبل».

وأضاف أن الحكومة والقوات المسلحة ستسعيان إلى «زيادة الطاقة الاستيعابية بالتدرج».

وكان الأردن أوقف العمل بخدمة العلم عام 1991، قبل نحو 3 سنوات من توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل.(وكالات)