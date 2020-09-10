سفير تونس في الأمم المتحدة يكشف سبب «إعفائه» من منصبه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن سفير تونس في الأمم المتّحدة، قيس قبطني، البالغ من العمر 49 عاماً لفرانس برس، الأربعاء، أنّه قرّر تقديم استقالته من السلك الدبلوماسي، بعد قرار السلطات التونسية «إعفاءه» من منصبه الذي لم يشغله سوى خمسة أشهر.

وقال قبطني: قرّرت الاستقالة من السلك الدبلوماسي التونسي، إنها مسألة شرف ومبدأ، مشيراً إلى أنّه لم يعلم بقرار وزارة الخارجية إعفاءه من مهامه واستدعاءه إلى تونس إلّا الثلاثاء، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي قرار تونس تغيير سفيرها في الأمم المتّحدة، في الوقت الذي تشغل فيه حتى نهاية عام 2021، مقعداً غير دائم العضوية في مجلس الأمن. وهذا ثاني تبديل للسفير التونسي في الأمم المتّحدة في غضون سبعة شهور.

وكانت تونس استدعت في يناير/كانون الثاني الماضي، سفيرها في الأمم المتحدة، المنصف البعتي، وأعفته من مهامه بعد خمسة أشهر فقط من تسلّمه رئاسة البعثة الدبلوماسية في نيويورك. وكان البعتي، الدبلوماسي المخضرم، متقاعداً حين طلبت منه وزارة الخارجية في 2019، العودة إلى السلك لتمثيل تونس في الأمم المتحدة، خلال فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن. وقبطني الذي كان سفيراً لبلده في إثيوبيا تسلّم مهامه خلفاً للبعتي في 31 مارس/آذار الماضي.

وإذ عزا السفير سبب إعفائه من منصبه إلى «المحيطين» برئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أوضح لفرانس برس، أنّه رفض نقله إلى مركز مرموق في أوروبا، قائلاً: لم أعد أثق بالرئيس سعيّد. وأضاف: لقد قمت بواجبي، لقد بذلت قصارى جهدي مع فريق دبلوماسي صغير جداً في نيويورك، معرباً عن خيبة أمله العميقة لما جرى.