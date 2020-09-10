شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف العربي» يدمر مُسيرتين «مفخختين» حوثيتين أطلقتا تجاه نجران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت قيادة قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار «مفخختين» أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة نجران جنوب المملكة العربية السعودية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي، باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، في بيانين منفصلين الخميس، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار «مفخختين» أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران جنوب المملكة.

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