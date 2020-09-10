ألسنة اللهب تدمر خمس بلدات في أوريجون الأمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت كيت براون، حاكمة ولاية أوريجون الأمريكية، الأربعاء، إن سلسلة من حرائق الغابات غير المسبوقة دمرت بالكامل خمس بلدات صغيرة، ومن المحتمل أنها خلفت عدداً كبيراً من الوفيات، مع ورود تقارير أولية عن خسائر بشرية.

وتأكد، الأربعاء، وفاة ثلاثة أشخاص في شمال ولاية كاليفورنيا على بعد مئات الكيلومترات بسبب حريق مستعر، نجم عن البرق تجدد بشدة، بعدما حقق رجال الإطفاء تقدماً كبيراً في احتوائه. وبينما استمر أكثر من 20 حريقاً كبيراً في إشاعة الفوضى عبر مساحات كبيرة في كاليفورنيا، تحملت ولاية أوريجون المجاورة وطأة حرائق الغابات الأحدث التي اجتاحت معظم الغرب الأمريكي خلال الأسبوع الماضي.

وأرسلت رياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومتراً في الساعة، ألسنة اللهب لعشرات الأميال خلال ساعات لتحاصر مئات البيوت، فيما كافح رجال الإطفاء 35 حريقاً كبيراً على الأقل في ولاية أوريجون في مساحة تقترب من ضعفي مساحة مدينة نيويورك. وأضافت كيت براون، حاكمة أوريجون، في مؤتمر صحفي: إن عدداً من المناطق من بينها بلدة ديترويت بوسط الولاية، وكذلك بلو ريفر وفيدا في مقاطعة لين الساحلية وفينكس وتالنت في الجنوب، تشهد دماراً واسعاً بسبب الحرائق.

وتابعت: قد يتسبب ذلك في أكبر خسائر في الأرواح والممتلكات ناجمة عن حرائق الغابات في تاريخ ولايتنا. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن طفلاً عمره 12 عاماً وجدّته، لقيا حتفهما في الحريق المستعر قرب بلدة ليونز جنوبي بورتلاند، وقال ريتش تيلر، المتحدث باسم فرقة إطفاء الولاية، إنه يشتبه في أن الحريق تسبب أيضاً في وفاة شخص واحد خارج آشلاند.

وقالت الشرطة، إن عدة حرائق استعرت في ولاية واشنطن شمالاً، حيث لقي صبي في عامه الأول حتفه وأصيب والداه بحروق شديدة أثناء محاولتهم الفرار من حريق في مقاطعة أوكانوجان. وفي كاليفورنيا قال مسؤولون، إنه يجري إجلاء نحو 64 ألف شخص، فيما كافحت أطقم الإطفاء 28 حريقاً كبيراً بمناطق في أكبر الولايات الأمريكية سكاناً.