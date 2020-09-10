بكين: أمريكا «أكبر خطر» على السلام في بحر الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهمت بكين الولايات المتحدة بأنها تشكل «أكبر خطر» على السلام في بحر الصين، المنطقة الشاسعة المتنازع عليها، والتي تطالب بكين بالقسم الأكبر منها وتشكل موضوع خلاف متزايد مع واشنطن.

وتطالب الحكومة الصينية لاعتبارات تاريخية كما تقول، بكل الجزر الصغيرة تقريباً في هذه المنطقة البحرية، في مواجهة دول أخرى، ماليزيا وفيتنام والفلبين وبروناي وتايوان. وتعارض الولايات المتحدة مطالب الصين وتعتبرها مفرطة. وتقوم بانتظام بإرسال سفن حربية في عمليات تطلق عليها اسم «حرية الملاحة» في بحر الصين الجنوبي.

في عام 2016، اعتبرت محكمة تحكيم دولية أن مطالب الصين ليس لها «أي أساس قانوني» في استنتاج رفضته بكين. وما زاد من التوتر، موقف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو في منتصف يوليو/تموز الماضي، حين اعتبر المطالب الصينية «غير مشروعة». وخلال اجتماع افتراضي مع نظرائه في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، اتهم وزير الخارجية الصيني، وانج يي، الولايات المتحدة «بخلق توترات والاستفادة منها».

وقال بحسب تصريحات أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة، الخميس: الولايات المتحدة تصبح العامل الأخطر على السلام في بحر الصين الجنوبي. وأكد وانج أن الولايات المتحدة تتجه لتصبح أكبر محرك للعسكرة في بحر الصين. وتأتي هذه التصريحات في إطار من التوتر الثنائي الشديد بين بكين وواشنطن حول عدة مواضيع: هونج كونج وحقوق الإنسان والتنافس التكنولوجي، والتجسس ومعاملة أقلية الأويجور أو حتى التجارة.