65 قتيلاً وأكثر من 300 ألف منكوب بسبب الفيضانات في النيجر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات في النيجر، أنّ الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة مُنذ يونيو/حزيران الماضي، خلّفت 65 قتيلاً، وأكثر من 300 ألف منكوب، في حين لا تزال المياه تغمر أحياء عدّة من نيامي، عاصمة الدولة الفقيرة في الساحل الإفريقي.

وكانت الحصيلة الرسمية السابقة في نهاية أغسطس/آب الماضي، أفادت بتسبّب الفيضانات في 45 قتيلاً و226 ألف منكوب، وقالت وزارة العمل الإنساني وإدارة الكوارث لفرانس برس، الأربعاء، إنّ حصيلة الفيضانات على الصعيد الوطني أدت لتضرّر 329.958 شخصاً أي 38.099 أسرة، وسقوط 65 قتيلاً، 51 منهم قضوا من جرّاء انهيار منازلهم بسبب الفيضانات، و14 قضوا غرقاً، بالإضافة إلى 90 جريحاً. وأضافت أنّ الفيضانات أسفرت أيضاً عن تدمير 34.000 منزل وكوخ، في حين غمرت المياه 5768 هكتاراً من الأراضي المزروعة.