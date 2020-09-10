الإمارات.. وقفات إنسانية مضيئة مع ضحايا الكوارث حول العالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت دولة الإمارات حضورها الإنساني على صعيد إغاثة المتضـــررين من الكـــوارث الطبيعـــية التـي شهــدها العام 2020.

فقد كانت الإمارات، ولا تزال حاضرة في أغلب المناطق المنكوبة بفعل الكوارث ابتداء بحرائق أستراليا مطلع العام الجاري وصولاً إلى الفيضانات التي يشهدها السودان منذ عدة أيام.

وتركت الاستجابة الإماراتية العاجلة تجاه الدول التي تعرضت للكوارث الطبيعية خلال العام الجاري، أثراً طيباً في حياة الملايين من السكان المحليين، وأسهمت في التخفيف من معاناتهم، وأكدت مجدداً دور الإمارات الحيوي في تعزيز الجهود الدولية لمواجهة التحديات الإنسانية الطارئة.

ولعل البداية كانت مع إطلاق الإمارات مبادرة «تعاضد الأصدقاء» تضامناً مع المتضررين من حرائق الغابات غير المسبوقة التي تعرضت لها أستراليا في مطلع العام الجاري، بهدف جمع التبرعات لضحاياها.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين من الحريق الذي شبّ في مدينة «تين هتين» بكراتشي في باكستان.

ونتيجة الفيضـانات التي تشهدها باكســــتان منذ نحو أســــبوعـين، سارعت الإمارات إلى مد يد العون للمتضررين بعدما أعلنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، عن تنفيذ خطة إغاثة عاجلة لنحو 75 ألف شخص تشمل تقديم الأدوية والخيام والبطانيات وحلـــــيب الأطــفـــال، وتستـهـــدف المتضررين في مناطق إقليم السند الجنوبي، خصوصاً المدن والبلدات القريبة من مجرى نهر السند.

وفي مايو/ أيار الماضي أرسلت الإمارات بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مساعدات إنسانية عاجلة إلى جمهورية الصومال لمساعدة المتضررين من الفيضانات المدمرة التي ضربت الصومال جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة شرق إفريقيا.

وسيرت المدينة العالمـية للخدمات الإنسانية في دبي رحلة جوية إلى العـــاصمـــة الصومـــالية مقديشــــو على متنها أكثر من 35 طناً من التجهـــيزات الطـــبـية والمعـــــونات الإنسانية بهدف دعم عمليات الإغاثة والإعاشة للآلاف من المتضررين من الفيضانات.

وضمن سلسلة الجهود الإماراتية المستمرة لدعم قضايا اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم، أعلنت الإمارات في 26 أغسطس/ آب الماضي عن تقديم دعم لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر تسيير شحنة مساعدات إلى منطقة كوكس بازار في جمهورية بنجلاديش الشعبية، جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت بفيضانات ضربت المنطقة ومخيم كوكس بازار الــــذي يستضـــيف أكثر من ملـــيون لاجئ من الروهـــينجا.

وفي تحرك فوري لمد يد العون إلى جمهورية السودان الشقيقة ومساعدتها على تخطي الآثار المدمرة للفيضانات التي شهدتها نحو 16 ولاية، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإرسال طائرة تحمل 100 طن من مواد الإغاثة من مخازن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، لمساعدة ضحايا الفيضانات.

وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سيرت الهيئة طائرة إغاثة إلى السودان.(وام)