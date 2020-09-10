تنال 1.5درجة بالثانوية بعد تخرجها في الجامعة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة تعليم بمصر، بمنح درجة ونصف الدرجة لطالبة ثانوية عامة للعام الدراسي 2015 /2016 ، في مادة اللغة العربية، بعد ما طعنت على إعلان نتيجتها في مادة اللغة العربية، وأكدت الطالبة أنها تستحق درجات زيادة حتي يتم ترشيحها للكلية التي تستحقها، ورأت المحكمة حقها في الدرجة ونصف الدرجة علي حسب تقرير الخبير، وأمرت بإلزام الجهة الإدارية بمصروفات التقاضي، لكن بعد تخرج الطالبة في الجامعة.

وكان والد الطالبة أقام الطعن عام 2016 ، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بإعلان النتيجة، بعد ندب لجنة محايدة لإعادة تصحيح أوراق إجابة ابنته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعلان نتيجة ابنته بالدرجات التي تستحقها وترشيحها للكلية التي تتوافق ومجموع درجاتها بعد التعديل وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.