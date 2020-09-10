سلطان العميمي في «نادي القراء»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تنظم هيئة الشارقة للكتاب، ضمن فعاليات «نادي القراء»، جلسة حوارية تستضيف خلالها الروائي والشاعر والناقد الإماراتي سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر العربي التابعة لهيئة أبوظبي للثقافة والتراث، وذلك عند الساعة السابعة والنصف مساءً 16 سبتمبر الجاري، للحديث عن تجربته الشعرية والروائية وشغفه بالأدب الشعبي وأبحاثه في حقول الثقافة والتراث، إلى جانب المحطات المهنية والعملية في حياته.

وتحاور العميمي، خلال الجلسة التي تعد الثالثة ضمن فعاليات النادي، الإعلامية ندى الشيباني، ويمكن للراغبين بالمشاركة، الانضمام إلى المنصة الرقمية للهيئة عبر تطبيق «زووم» على الرابط: https://bit.ly/3heUrt2، كما سيتم بث الجلسة مباشرة عبر صفحتي الهيئة على فيسبوك وإنستجرام.

وتأتي الجلسة ضمن سلسة جلسات حوارية مفتوحة أمام الجمهور ينظمها النادي، ويذكر أن العميمي ينظم الشعر الفصيح والشعر النبطي، وصدرت له روايتان هما، «ص. ب 1003» و«غرفة واحدة لا تكفي»، بالإضافة إلى ثلاث مجموعات قصصية هي: «الصفحة 79 من مذكراتي» و«تفاحة الدخول إلى الجنة» و«غربان أنيقة».