شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان العميمي في «نادي القراء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
تنظم هيئة الشارقة للكتاب، ضمن فعاليات «نادي القراء»، جلسة حوارية تستضيف خلالها الروائي والشاعر والناقد الإماراتي سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر العربي التابعة لهيئة أبوظبي للثقافة والتراث، وذلك عند الساعة السابعة والنصف مساءً 16 سبتمبر الجاري، للحديث عن تجربته الشعرية والروائية وشغفه بالأدب الشعبي وأبحاثه في حقول الثقافة والتراث، إلى جانب المحطات المهنية والعملية في حياته.
وتحاور العميمي، خلال الجلسة التي تعد الثالثة ضمن فعاليات النادي، الإعلامية ندى الشيباني، ويمكن للراغبين بالمشاركة، الانضمام إلى المنصة الرقمية للهيئة عبر تطبيق «زووم» على الرابط: https://bit.ly/3heUrt2، كما سيتم بث الجلسة مباشرة عبر صفحتي الهيئة على فيسبوك وإنستجرام.
وتأتي الجلسة ضمن سلسة جلسات حوارية مفتوحة أمام الجمهور ينظمها النادي، ويذكر أن العميمي ينظم الشعر الفصيح والشعر النبطي، وصدرت له روايتان هما، «ص. ب 1003» و«غرفة واحدة لا تكفي»، بالإضافة إلى ثلاث مجموعات قصصية هي: «الصفحة 79 من مذكراتي» و«تفاحة الدخول إلى الجنة» و«غربان أنيقة».
كانت هذه تفاصيل خبر سلطان العميمي في «نادي القراء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.