«ناسا» ترصد نجوماً متفجرة ومجرات بعيدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت وكالة «ناسا» عن كنز من الصور التي التقطها أحد أقوى تلسكوباتها الفضائية، يتضمن لقطات مذهلة من النجوم المتفجرة ومجموعات المجرات البعيدة.

والتُقطت مجموعة الصور، التي نُشرت على موقع «ناسا» الإلكتروني ، على مدى عدة عقود بواسطة مرصد «تشاندرا» للأشعة السينية.

وأُطلق التلسكوب في عام 1999 ويدور حول الأرض على مسافة تصل إلى 65000 ميل «105000 كم».

وتُظهر إحدى الصور «سديماً كوكبياً»، وهي العملية التي يمر بها النجم عندما ينفد الوقود ويتقلص اللب بسرعة.

ولقطة أخرى عن مجموعة مجرات«Abell 2744»، من أكبر الأجسام في الكون وترتبط ببعضها بفعل الجاذبية.