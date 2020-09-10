"إسرائيل كانت تلتهم الأرض"... كوشنر: "صفقة القرن" محاولة لإنقاذ حل الدولتين

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ونقل الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل"، صباح اليوم الخميس، أن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن"، لا تزال مطروحة على الطاولة على الرغم من رفض الفلسطينيين لها وتوفر لهم أفضل أمل لوقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية.

وأوضح كوشنر أن خطة ترامب ستمنح الفلسطينيين دولة ذات سيادة، مقيدة في غزة وأجزاء من الضفة الغربية، بينما تسمح لإسرائيل بضم جميع مستوطناتها وغور الأردن والاحتفاظ بالقدس الشرقية بالكامل تقريبا.

وأوضح صهر الرئيس الأمريكي أن خطة ترامب تهدف إلى كسر النماذج الفاشلة لخطط السلام السابقة، لافتا إلى أن السبب في عدم تحقيقها أي شيء هو أن كلا الطرفين كانا يحصلان على ما يريدانه.

وقال كوشنر "في كل مرة تفشل فيها المفاوضات، تأخذ إسرائيل المزيد من الأراضي ويحصل الفلسطينيون على المزيد من الأموال من المجتمع الدولي".