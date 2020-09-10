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وأوضح كوشنر أن خطة ترامب ستمنح الفلسطينيين دولة ذات سيادة، مقيدة في غزة وأجزاء من الضفة الغربية، بينما تسمح لإسرائيل بضم جميع مستوطناتها وغور الأردن والاحتفاظ بالقدس الشرقية بالكامل تقريبا.
وأوضح صهر الرئيس الأمريكي أن خطة ترامب تهدف إلى كسر النماذج الفاشلة لخطط السلام السابقة، لافتا إلى أن السبب في عدم تحقيقها أي شيء هو أن كلا الطرفين كانا يحصلان على ما يريدانه.
وقال كوشنر "في كل مرة تفشل فيها المفاوضات، تأخذ إسرائيل المزيد من الأراضي ويحصل الفلسطينيون على المزيد من الأموال من المجتمع الدولي".
كانت هذه تفاصيل خبر "إسرائيل كانت تلتهم الأرض"... كوشنر: "صفقة القرن" محاولة لإنقاذ حل الدولتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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