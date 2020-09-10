وزير مصري يعتذر لراكب قطار عن سوء المعاملة 

ويعزى اعتذار الوزير المصري إلى الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948، المتجه من مدينة المنصورة - القاهرة، أمس الأربعاء.
وأصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا، صباح اليوم الخميس، بشأن تلك الواقعة، أكدت من خلاله الوزارة، اعتذار وزير النقل وجميع العاملين في الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار، مشددة على احترامها واحترام كافة العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام، وكل أفراد القوات المسلحة والشرطة على وجه الخصوص.
وأوضح بيان الوزارة
وشدد بيان وزارة النقل على أنه لا تهاون مع أي مخطئ في حق أي راكب، وأن الوزارة ستستمر في خدمة جمهور الركاب، خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة السكك الحديدية في كافة قطاعاتها، والتحسين الكبير في مستوى الخدمة المقدمة.
وأكدت الوزارة إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل وإحالتهم للتحقيق الفوري، وأنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.
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