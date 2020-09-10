شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وصول قوات عربية مشتركة إلى الكويت بعد تهديد العراق باحتلالها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، ON، تقريرًا عن ذكرى وصول القوات العربية المشتركة إلى الكويت بعد التهديد باحتلالها من قبل العراق.
وفي 10 سبتمبر من عام 1961 وصلت القوات العربية المشتركة إلى الكويت بعد تهديد عبد الكريم قاسم حاكم العراق باحتلالها.
وأشار التقرير إلى أن الكويت حصلت على استقلالها عام 1961 وفى 31 يونيو طلبت الانضمام لهيئة الأمم المتحدة لكن عبد الكريم قاسم عطل قبولها بدعوى أنها جزء من العراق، ووصلت لتهديد قاسم بقطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة تعترف باستقلال الكويت، وأصدر قرار بتجميد أرصدة الكويتيين في مصارف العراق، حتي طلبت الكويت المساعدة البريطانية، ووصلها 5 آلاف جندي بريطاني.
وفي 20 يوليو 1961 أصدرت الجامعة العربية قرار بقبول عضوية الكويت، وطلب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، من الجامعة إقرار مشروع إرسال قوات عربية إلى الكويت ومنع الهيمنة البريطانية ووصل الكويت سرية مهندسين وإشارة ووحدة سكرتارية عسكرية من مصر وسوريا وكتيبة مشاة من الأردن، ومع متغير الحكم بالعراق، انسحبت القوات العربية في 20 فبراير.
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