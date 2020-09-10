الجيش الليبى يؤكد ملتزمون بوقف إطلاق النار منذ 8 يونيو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الليبى، إن القوات المسلحة الليبية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار منذ 8 يونيو الماضي، تطبيقا للمبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأكد المسماري في مؤتمر صحفي حسبما ذكرت بوابة الوسط الليبية، أن القوات المسلحة الليبية لم تبادر بأي هجوم منذ هذا التاريخ ولكنها احتفظت لنفسها بحق الرد على أى خرق من قبل المليشيات الآخرى.

وفي سياق متصل أعلن المسمارى أن المدفعية الليبية أعادت إلى الخدمة صواريخ تكتيكية من طراز "R 17"، بعد صيانتها واختبارها وتدريب العسكريين عليها.

ووصف المسماري هذه الصواريخ بالقوية والرادعة، وأن مداها إلى 300 كيلو متر.

وأوضح أن الجيش تمكن من صيانة "تشكيل قتالي كامل من هذه الصواريخ" السوفيتية القديمة وأن وحدات الجيش جربتها عمليا.

وأشار المسماري أن القوات المسلحة الليبية تملك 200 صاروخ من هذا الطراز نصفهم مخزن في الشرق والنصف الأخر في الغرب.

