شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قافلة مساعدات كويتية جديدة للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتى، انطلاق قافلة مساعدات مكونة من ست شاحنات محملة بالمواد الغذائية والطبية والصحية، وسيارتي نقل ضمن حملة (معك يا لبنان)، وذلك لمساعدة المتضررين جراء تداعيات الانفجار الذي وقع في (مرفأ بيروت) الشهر الماضى، وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير - في تصريح صحفى اليوم الخميس، إن قافلة الاغاثة تضم ست شاحنات بحمولة تزن 100 طن من المساعدات الإنسانية؛ وذلك في إطار البرامج العديدة التي تقدمها الكويت، لرفع معاناة الشعب اللبناني بعد حادثة (المرفأ).

وأوضح الساير، أن الشاحنات تحوي مواد غذائية متنوعة، وأجهزة طبية وأدوية، وملابس متنوعة، ومولدات كهرباء، ومستلزمات أطفال، موضحا أن شاحنات المساعدات التي انطلقت من الكويت، تعد جزءا من برنامج اسناد ومساعدة إنسانية أخرى، تضمنت أجهزة طبية ومعدات، بالإضافة إلى تأهيل بعض المستشفيات في مدينة بيروت، وإرسال مواد غذائية خلال الشهر الماضي.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن هناك تنسيقا كاملا مع سفارة الكويت في بيروت، والصليب الأحمر اللبناني، لتوصيل المساعدات للمتضررين الذين تم تحديد احتياجاتهم بعد مسح واسع شمل كل المناطق المتضررة، مشيرا إلى أن متطوعي الجمعية سيشرفون على توزيع المساعدات على المتضررين، بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني.