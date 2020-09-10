شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تكشف حقيقة فتح الرحلات الدولية بعد اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت المديرية العامة للجوازات، حقيقة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي عن فتح المطارات الدولية واستقبال الوافدين بعد انتهاء الاحتفال باليوم الوطني، نافية صحة ذلك.
وأكدت “الجوازات” في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر” أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية في حينه.
وكانت المملكة قد علّقت الرحلات الدولية في منتصف شهر مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.
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