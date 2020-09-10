شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فوائد مذهلة لمشروب الشاي الأزرق.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف خبراء التغذية العلاجية، أن مشروب مسحوق زهرة البازلاء الزرقاء (بازلاء الفراشة)، المعروف باسم الشاي الأزرق، يحسن الذاكرة ويكافح الشيخوخة ويعزز نمو الشعر.



وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن الخبراء يقولون إن مسحوق زهرة البازلاء الزرقاء يحتوي على العديد من الفوائد الصحية منها تأخير عملية الشيخوخة وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

ومسحوق البازلاء الزرقاء هو طعام نباتي قوي للغاية ومصنوع من زهور نبات بازلاء الفراشة التي استخدمت لقرون في جنوب شرق آسيا لتعزيز الحيوية والشيخوخة الصحية.

وقالت راشيل روبينيت، أخصائية العلاج بالأعشاب: "زهرة بازلاء الفراشة هي منشط الذهن الطبيعي، ما يعني أنه يمكن أن يساعد في تحسين الوظيفة المعرفية.

وأضافت روبينيت: "مسحوق بازلاء الفراشة هو نبات جميل له مجموعة واسعة من الاستخدامات، من الزراعية إلى الطبية والتغذوية وغيرها. لقد بدأنا للتو في فهم واختبار أو دراسة المركبات النشطة فيه".

وكشفت دراسة حديثة، أن زهرة البازلاء لها فوائد محتملة خاصة في تعزيز التعلم والذاكرة، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من التجارب البشرية السريرية لجعل هذا نهائيا.

وأشارت الدراسة إلى أن "النبات يحتوي على مادة قلويد، وفلافونويد، وتاركسيرول، وتاراكسيرون، وتريتربينويد، وأنثوسيانين، كمواد كيميائية فعالة لها آثارها البيولوجية.

وتمتلك هذه الزهرة مجموعة واسعة من الأنشطة الدوائية بما في ذلك الأنشطة المضادة للبكتيريا والسكري ومضادات الإسهال والفطريات ومضادات الديدان والالتهابات ومضادات الميكروبات ومضادات الأكسدة ومضادات الحمى ونقص شحميات الدم والتئام الجروح.

وخلصت الدراسة إلى أن مسحوق بازلاء الفراشة يحتوي على مجموعة واسعة من الفوائد العصبية مثل منشط الذهن، ومضاد للاكتئاب، ومضاد للإجهاد، ومزيل للقلق.

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ويُعرف النبات أيضا باسم مصنع القوى العقلية لأنه لا يعزز الذاكرة والقوى العقلية فحسب، بل يوفر أيضا تركيزا هادئا ومريحا.

كما يشار إلى أن زهرة البازلاء غنية بمضادات الأكسدة ما يعني أنها يمكن أن تساعد الجسم على مقاومة الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، مثل الالتهابات وعلامات الشيخوخة في الجلد.

وهذا النبات غني بشكل خاص بالأنثوسيانين، وهو نوع من مضادات الأكسدة الموجودة أيضا في العنب البري والنبيذ الأحمر المعروف بمكافحته للالتهابات وتعزيز صحة القلب.

وتعمل زهرة بازلاء الفراشة كدواء مهم لمكافحة الشيخوخة وعندما تؤخذ فإنها تؤدي إلى زيادة مستويات الناقل العصبي، أستيل كولين.

ويعرف الأسيتيل كولين بأنه أحد المواد الكيميائية في الدماغ التي تقل مع تقدم العمر.

ويساعد الأسيتيل كولين على تسهيل التواصل داخل الدماغ نفسه، ويؤدي عدم وجوده إلى انتقال الرسائل ببطء، أو التعطل أو التوقف عن الانتقال تماما.

وهذه العملية هي السبب في أن فقدان الذاكرة والتنسيق مع تقدم المرء في السن هو نتيجة شائعة لانخفاض مستويات الأسيتيل كولين.

وتعكس بازلاء الفراشة هذه العملية وتساعد على زيادة طول العمر.

ويقول الخبراء إن مسحوق البازلاء الزرقاء مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد على دعم الكولاجين في البشرة ومرونتها.

ويحتوي النبات القوي أيضا على الأنثوسيانين لدعم صحة الشعر والعين، وكلاهما يعزز دورة الحياة الصحية الشاملة للخلايا البشرية.