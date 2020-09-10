شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤسس "أمازون" يضيف لثروته 6.5 مليارات دولار في 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 تمكن رجل الأعمال الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس ورئيس شركة "أمازون"، من إضافة 6.5 مليارات دولار إلى ثروته خلال 24 ساعة.

Advertisements وجاء ذلك نتيجة ارتفاع سهم عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكية بنسبة 3.77% إلى 3268.61 دولار مع نهاية جلسة تداولات أمس الأربعاء في بورصة نيويورك. وبذلك تصل ثروة بيزوس، الأغني في العالم، إلى 193 مليار دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤسس "أمازون" يضيف لثروته 6.5 مليارات دولار في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.