"السياف" يوجه رسالة إلى أفيخاي أدرعي

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وكتب باللغة العربية على صفحته الموثقة على "تويتر": "يسمونه الناطق الرسمي لجيش الاحتلال.. جيش الصهاينة جيش الاغتصاب".

وتابع: "أنا في عمري ما شفته يشتم الحكام ولا يسيء لأي وطن ولا يحرض"، مضيفا: "على العكس ما تمر مناسبة إلا وهنأ فيها المسلمين والعرب، ويحترم الكبير والصغير في خطابه".

وتابع صاحب الحساب، الذي يحمل اسم "السياف": "بالله عليكم من السفاح بالضبط؟".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 13 أغسطس/ آب 2020، التوصل إلى اتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.

وأوضح ترامب أنه سيتم إطلاق اسم "أبراهام" على الاتفاق، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى الاقتداء بالإمارات وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال "قد نرى بلدان أخرى تقوم بذلك".

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ورفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، استخدام القضية الفلسطينية ذريعة للتطبيع مع إسرائيل، مشددا على أنه ليس من حق الإمارات أو أي دولة عربية تقيم علاقات بإسرائيل أن تتحدث باسم الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "في حال أقدمت أي دولة عربية أخرى على خطوة مماثلة فسنتخذ نفس الموقف الذي اتخذناه تجاه الإمارات، فنحن لن نقبل بأن يتم استخدام القضية الفلسطينية كذريعة للتطبيع أو أي سبب آخر".

وتابع عباس: "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد صراحة أن الضم لا يزال على الطاولة، وأن ما تم هو تعليق مؤقت، ونحن أعلنا مرارا رفضنا (صفقة القرن)، ورفضنا ضم القدس، ورفضنا ضم الأراضي الفلسطينية، لأن ذلك يعني التخلي عن القدس والأغوار والبحر الميت، و33 بالمئة من أراضي الضفة الغربية، وهو ما لن أقبل به ولن يقبل الشعب الفلسطيني به إطلاقا".