أمريكا تعلق لأول مرة على الأحكام النهائية التي صدرت في "قضية خاشقجي"

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وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، خلال حوار مع معهد بروكينغز في واشنطن، إن "الإدارة الأمريكية مستمرة بمراقبة العملية القانونية السعودية ضد قتلة الصحفي جمال خاشقجي ".

وأضاف شينكر: "كنا نتابع عن قرب ونراقب العملية القانونية السعودية بعد أحكام ديسمبر/ كانون أول 2019، وسنواصل القيام بذلك"، داعيا الرياض إلى "ضمان محاسبة كل الضالعين في عملية القتل".

ولفت إلى وصف الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز تلك الجريمة بـ"الشنيعة"، متابعا: "كلنا مذعورون من عملية قتل خاشقجي"، مشيرا إلى فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على 17 شخصا لدورهم في جريمة الاغتيال.

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وأصدرت النيابة العامة السعودية، يوم الاثنين الماضي، عقوبات بالسجن 20 عاما على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين.

وقُتل خاشقجي، الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة منذ 2017، يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 داخل قنصلية بلاده في إسطنبول على يد فريق اغتيال سعودي خاص، ولم يتم حتى الآن العثور على جثته.