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وأكد أن "الشعب اليمني لا يقبل الوصاية والتدخل السافر في شؤونه أو إصدار التوجيهات والتعليمات في قضاياه وخصوصياته من أي طرف كان"، معتبرا "الصوت العالي الذي يبديه البريطاني والأمريكي تعبيرا صريحا عن فشل العدوان والحصار".
وشدد على أنه "لم يعد للمرتزقة أي صلة بالشعب اليمني العظيم وقد شاركوا في العدوان عليه وارتكاب الجرائم الوحشية بحقه ولو كان بيدهم شيئا ما ظلوا لأكثر من ستة أعوام يبيعون الوهم والخيال والخداع فما لديهم قد عملوه وهو بيعُ موقفهم بقليل من مال والانحياز لدول العدوان".
وتابع الناطق الرسمي باسم جماعة "أنصار الله" قائلا "العالم يعرف أن العدوان والحصار على اليمن قرار أمريكي بريطاني تنفذه أدواتهم كالسعودية والإمارات وهم من يفرض حظرا شاملا أعلنوا عنه في أول أيام العدوان وما زال برا وبحرا وجوا، مؤكدا إلى أننا من نطالب بإيقاف العدوان وفك الحصار منذ أول لحظة".
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" توجه "دعوة أخيرة" لتسريع إيقاف الحرب في اليمن برا وبحرا وجوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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