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الإمارات تخفض رسوم فحص كورونا

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وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، أكدت الشركة أن السعر الجديد ساري المفعول في جميع مراكزها للفحص.

© Sputnik . AFK Sistema

وأكدت مستشفيات خاصة ومراكز فحص "كوفيد-19"، في أبوظبي انخفاض كلفة إجراء فحص مسحة الأنف "PCR" بنسبة 33%، وذلك بناء على توجيهات الجهات الصحية ذات الاختصاص.

وتم تخفيض رسوم الاختبار من 370 درهما إلى 250 درهما بالنسبة للحالات التي تقوم بزيارة مرافق الرعاية الصحية من دون أعراض أو مؤشرات طبية لإجراء الاختبار.

ويستمر تقديم الفحص مجانا للمستفيدين ضمن تغطية التأمين الصحي المحددة للمرضى المشتبه في إصابتهم بالفيروس والذين يعانون أعراضا تنفسية سواء كانت بسيطة أو شديدة.

ويتم الخضوع للفحص بناء على التقييم الطبي والتعرض لحالة مصابة بالفيروس في آخر 14 يوما، بالإضافة إلى حالات الاتصال الوثيق مع حالة مؤكدة أو محتملة لعدوى .

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