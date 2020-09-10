شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات الأمن المغربى تفكك خلية إرهابية فى 3 مدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت سلطات الأمن المغربي المختصة، صباح اليوم الخميس، من تفكيك خلية إرهابية تنشط على مستوى 3 مدن مغربية، وذكر بيان صادر عن السلطات، اليوم "قامت القوات بعمليات ناجحة لضبط مجموعة من الأشخاص المنتمين إلى الخلية الخطيرة التي جرى رصد نشاطها". وأوضح البيان، أن العمليات الأمنية التي جرت بـ 3 مدن في وقت واحد؛ هي (تمارة وطنجة وتيفلت) كانت بحضور عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني.

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