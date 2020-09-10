مجلس الأمة الكويتى يرفض طرح الثقة بوزير التربية بأغلبية 29 نائبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس الأمة الكویتى فى جلسته الخاصة، الیوم الخمیس طرح الثقة فى وزیر التربیة ووزیر التعلیم العالى الدكتور سعود الحربى بأغلبیة 29 نائبا، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا". وأظھرت نتیجة التصویت على طرح الثقة التى تمت بالنداء بالاسم رفض 29 نائبا وموافقة 15 نائبا وامتناع ثلاثة نواب من إجمالي الحضور وعددھم 47 نائبا. وكان مجلس الأمة بدأ فى وقت سابق الیوم جلسة خاصة للنظر فى طلب طرح الثقة فى وزیر التربیة ووزیر التعلیم العالى وجرى التصویت على الطلب بعد الانتھاء من المناقشة. Advertisements وأعطى رئیس مجلس الأمة مرزوق على الغانم قبیل التصویت على الطلب الكلمة لاثنین من مقدمى طلب طرح الثقة ھما النائبان الحمیدى السبیعى والدكتور خلیل أبل ولاثنین آخرین من معارضى طلب طرح الثقة ھما النائبان خلف دمیثیر وعسكر العنزي. وتضمن طلب طرح الثقة إضافة إلى النائبین السبیعى وأبل أسماء النواب عبدالوھاب البابطین والدكتور بدر الملا والدكتور عبدالكریم الكندرى وفراج العربید ویوسف الفضالة وعمر الطبطبائى والدكتور عودة الرویعى والدكتور خلیل أبل وناصر الدوسري. وتنص المادة (144 (من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة على أن "سحب الثقة من الوزیر یكون بأغلبیة الأعضاء الذین یتألف منھم المجلس فیما عدا الوزراء ولا یشترك الوزراء فى التصویت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبین ولا یجوز للمجلس أن یصدر قراره فى الطلب قبل 7 أیام من تقدیمه ".

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