شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطيران المدنى بالإمارات ملتزمة بإعادة بوينج بى737 ماكس للخدمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات اليوم الخميس، إنها ملتزمة بضمان العودة الآمنة لطائرات بوينج بي737 ماكس للخدمة في البلاد.
وأضافت الهيئة أنها تواصل العمل مع إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بخصوص عودة طائرات 737 ماكس، المتوقفة عن التحليق على مستوى العالم، إلى الخدمة.
وشركة فلاي دبي الإماراتية واحدة من أكبر عملاء هذا الطراز من الطائرات.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الطيران المدنى بالإمارات ملتزمة بإعادة بوينج بى737 ماكس للخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.