هيئة الطيران المدنى بالإمارات ملتزمة بإعادة بوينج بى737 ماكس للخدمة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات اليوم الخميس، إنها ملتزمة بضمان العودة الآمنة لطائرات بوينج بي737 ماكس للخدمة في البلاد.

وأضافت الهيئة أنها تواصل العمل مع إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بخصوص عودة طائرات 737 ماكس، المتوقفة عن التحليق على مستوى العالم، إلى الخدمة.

وشركة فلاي دبي الإماراتية واحدة من أكبر عملاء هذا الطراز من الطائرات.