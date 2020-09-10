شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يصل أربيل لبحث بعض الملفات مع المسئولين الأكراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إلى أربيل لبحث عدد من الملفات مع المسؤولين الأكرد، وقالت قناة السومرية نيوز إن "الكاظمي وصل قبل قليل، إلى أربيل في زيارة يلتقي مسؤولين رفيعي المستوى بحكومة كردستان من أجل بحث عدد من الملفات"، وأكد الكاظمي على ضرورة التنسيق التام بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في مختلف المجالات لمعالجة ما وصفه بالتحديات الكبيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء العراقى يصل أربيل لبحث بعض الملفات مع المسئولين الأكراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.