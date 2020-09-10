اتفاق "إسرائيلي إماراتي" في المجال الصحي

وقّع مركز "شيبا" الطبي في إسرائيل، وشركة "أبيكس الوطنية للاستثمار" في الإمارات، الخميس، اتفاقية أولية، لتعزيز تقنيات الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الخليج.
وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، الخميس، إنه بموجب الاتفاق "سيتعاون مركز شيبا مع شركة أبيكس في التحديثات الطبية الرئيسية بما في ذلك مكافحة جائحة كورونا، وكذلك الذكاء الصناعي والتطبيب عن بُعد، والطب الدقيق والابتكارات الرقمية في الجراحة وإعادة التأهيل".
وأضافت "سيتم تسريع الاتفاقية من خلال التعاون مع سلطات الرعاية الصحية، داخل القطاعين العام والخاص، في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأشارت إلى أنه سيتم توقيع الاتفاق النهائي في وقت لاحق من هذا الشهر، في دولة الإمارات.
وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.
وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.
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