شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. حار بالكويت والبحرين وصحو بالإمارات ورياح نشطة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد حالة الطقس في منطقة الخليج العربى حالة من التباين، حيث يستمر الطقس الحار على بعض البلدان، بينما تشهد بلدان أخرى هطول أمطار طفيفة تساعد على تحسن الجو السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة تبوك، وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38كلم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36كلم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد بالإمارات أن يكون الطقس صحوا بوجه عام غائما جزئياً شرقاً رطبا ليلاً، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية و الداخلية و الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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حركة الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 – 28 كم/ س تصل إلى 38 كم/ س أحياناً.. و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط.

الكويت

حار نهارا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، وليلًا مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة وتصل العظمى إلى 45 درجة مئوية نهارا.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين، سيكون حاراً ورطباً احياناً، والرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية إلى شرقية من 10 إلى 15 عقدة أحيانا بعد الظهيرة، ودرجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية، والصغرى 30 درجة مئوية، والرطوبة النسبية: العظمى 90%، والصغرى 20 %.

سلطنة عمان

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 36°م وهي أقل بـ4°م من يوم أمس، وسيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 29°م وهي مشابهة لليلة أمس.