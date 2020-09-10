شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بهطول أمطار على محافظات «مكة».. وتنبيهات من «الدفاع المدني» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات أضم والطائف ، وميسان ، و العرضيات ، والكامل والجموم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.